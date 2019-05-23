Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства (34)

UAZMI 2019.05.23 09:15

Цензор.НЕТ 2019-05-23 08:41 Об этом сообщила 23 мая в Facebook пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах, передает Цензор.НЕТ. Отмечается, что резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США. В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев