Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства (34)

UAZMI 2019.05.23 09:15
Цензор.НЕТ 2019-05-23 08:41 Об этом сообщила 23 мая в Facebook пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах, передает Цензор.НЕТ. Отмечается, что резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США. В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев
СЕНАТ, РЕЗОЛЮЦИЯ, ВЕРХОВЕНСТВО, БОЕГОТОВНОСТЬ, УКРАИНА, СОАВТОР, Портманом, США, Украина, Россия, Крым, Женева

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019