Петиция на сайте президента об отставке Зеленского стремительно набирает голоса (200)

- Петиция за отставку Зеленского за сутки набрала 25 тысяч необходимых подписей : Realist.online 16:27
- Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, голоса набраны : Ракурс 16:25
- Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей : PRportal 16:24
- Петиция за отставку Зеленского собрала голоса : DailyUA 16:24
- Прошли сутки. Петиция за отставку Зеленского уже набрала почти 50% необходимых голосов : Prioritet.org 16:23
- Петиция за отставку президента набрала 25 тысяч подписей : Комитет Спасения Украины 16:22
- Петиция на сайте президента об отставке Зеленского стремительно набирает голоса : Телекомпания "Орбита" 16:21
- Петицию об отставке Зеленского с поста Президента за один день поддержали более 25 тысяч человек : Opentv.media 16:20
- Петиция об отставке Зеленского собрала необходимое количество голосов : Публичные люди 16:18
- Зарегистрирована еще одна петиция об отставке Зеленского : Vector News 16:16
- Петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч подписей : Вибори в Україні та світі 16:16
- Петиция за отставку Зеленского собрала голоса : Vector News 16:16
- Петиция о Зеленском набрала голоса за сутки. Он должен ответить : Vector News 16:16
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов : Електронні Вісті 16:15
- На сайте президента выложили петицию об отставке Зеленского : Новости Ю 16:13
- Петиция за отставку Зеленского набрала 25 тысяч подписей : Слово і Діло 16:12
- Петиция об отставке Зеленского набрала достаточно голосов : Сегодня.ua 16:12
- Петиция "За отставку Зеленского" уже набрала 25 тысяч подписей: ее обязаны рассмотреть : Антикор.com.ua 16:11
- Прошли сутки. Петиция за отставку Зеленского уже набрала почти 50% необходимых голосов : Антикор.com.ua 16:10
- Появилась петиция об отставке Зеленского: 25 тысяч подписей набраны за сутки : Весь Харьков 16:09
- Петиция за отставку Зеленского набрала больше 25 тысяч голосов : Bigmir)net Новости 16:09
- Зарегистрирована еще одна петиция об отставке Зеленского : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- Петиция "За отставку Зеленского" уже набрала 25 тысяч подписей: ее обязаны рассмотреть : Новости без границ 16:07
- Петицию об отставке Зеленского отправили на рассмотрение : Lenta.ua 16:07
- На сайте президента Украины быстро набирает голоса петиция об отставке Зеленского : Горловская мозаика 16:06
- На сайте Администрации президента появилась петиция за отставку Владимира Зеленского : УСБН Запорiжжя 16:06
- Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса : Хвиля 16:05
- "Разочаровал избирателей": Зеленского хотят отправить в отставку : 5692.com.ua Каменский 16:05
- Петиция за отставку Зеленского набрала голоса : 49000.com.ua 16:05
- Петиция об отставке Зеленского собрала голоса за сутки : Gazeta.ua 16:05
- Петиция за отставку Зеленского набрала голоса за сутки : ForUm 16:04
- Придется рассмотреть: размещенная на сайте АП петиция набрала 25 тысяч голосов : From-UA.com 16:04
- Петиция за отставку Зеленского набрала необходимые 25 тыс. подписей в течение суток : Еспресо TV 16:04
- Петиция за отставку Зеленского уже набрала больше 25 тисяч голосов : Главком 16:04
- Скриншот Петиция за отставку Зеленского собрала необходимые для рассмотрения голоса : Фокус 16:04
- Более 25 тысяч украинцев подписали петицию "за отставку Владимира Зеленского" : Первый Криворожский 16:03
- Петиция за отставку Зеленского набрала нужное количество голосов. Ее обязаны рассмотреть : Страна.ua 16:02
- Петиция за отставку Зеленского собрала голоса : Depo 16:02
- Петиция за отставку Зеленского набрала более 25 тысяч подписей : Большой Киев 16:01
- Петиция об отставке Зеленского: 25 тысяч подписей набраны за сутки : АТН 16:01
- Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов за сутки - теперь президент должен принять по ней решение : Корабелов.инфо 15:53
- Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов : УНИАН 15:48
- Петиция за отставку Зеленского собрала голоса : Karachun.com.ua 15:47