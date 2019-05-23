Петиция на сайте президента об отставке Зеленского стремительно набирает голоса (200)

Телекомпания "Орбита" 2019.05.23 16:21

Оксана Рoманий 23.05.2019, 13:56 7 комментариев 625 просмотров На сайте президента 22 мая зарегистрирована электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского", которая стремительно набирает голоса. Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей. "Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев.