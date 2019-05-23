Потап и Настя Каменских вместе: в сети появились романтические фото пары (71)

Телеканал новин "24" 2019.05.23 16:00

В четверг утром, 23 мая, сеть всколыхнула новость о бракосочетании знаменитых украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских. Вслед за распространением в сети появились романтические фотографии влюбленных, которые они не решались показывать поклонникам. О свадьбе Потапа и Насти Каменских сообщили на официальной странице группы MOZGI, а также артист опубликовал в своем YouTube-канале видеоролик, в котором признается певице в любви.