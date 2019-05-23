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Полицейские говорят только о трупе со следами насилия, соцсети, что он - бывшего мэра Тирасполя (111)

Контекст-Причерноморье 2019.05.23 15:23
ОДЕССА, 23 МАЯ 2019 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ - Полицейские расследуют обстоятельства насильственной смерти мужчины в Вапнярке Лиманского района. Об этом ИА "Контекст-Причерноморье" сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области. Полиция расследует обстоятельства насильственной смерти мужчины, чей труп со следами насилия был обнаружен в одном из сел Лиманского района. Уголовное производство возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса
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