Полицейские говорят только о трупе со следами насилия, соцсети, что он - бывшего мэра Тирасполя (111)

Контекст-Причерноморье 2019.05.23 15:23

ОДЕССА, 23 МАЯ 2019 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ - Полицейские расследуют обстоятельства насильственной смерти мужчины в Вапнярке Лиманского района. Об этом ИА "Контекст-Причерноморье" сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области. Полиция расследует обстоятельства насильственной смерти мужчины, чей труп со следами насилия был обнаружен в одном из сел Лиманского района. Уголовное производство возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса