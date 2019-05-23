Украинских военных опрашивают об отношении к возможным переговоров с боевиками (44)

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- У бойцов ВСУ спрашивают, как они относятся к переговорам с "ДНР/ЛНР" : ТВі 13:50
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- Военных ВСУ на Донбассе опрашивают об их отношение к переговорам с боевиками ОРДЛО : 62.ua 12:06
- Документ Украинских военных опросят об отношении к переговорам с "ЛДНР", - волонтеры : Фокус 11:34
- Скандал с переговорами о мире: военные получили тревожный приказ : InfoResist.org 11:16
- "Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР" : LB.ua 11:07
- Среди украинских военных провели опрос об их отношении к переговорам с "ДНР\ЛНР" - волонтеры : Новое Время 10:39
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- Военнослужащих опрашивают об отношении к переговорам с "Л/ДНР" : Факты 10:33
- Опубликовали документ, в котором военных якобы спрашивают об отношении к Л/ДНР : Gazeta.ua 10:04
- Военных ВСУ опросят по поводу возможных переговоров с боевиками на Донбассе : DsNews 10:03