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Фокус: Украина

Украинских военных опрашивают об отношении к возможным переговоров с боевиками (44)

Громадське телебачення 2019.05.23 16:06
В воинских частях 23 мая распространили документ с требованием опросить военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий документ обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым". "Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-
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