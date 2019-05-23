В ЕС заявили, что необходимо ограничить функции СБУ (62)

Еспресо TV 2019.05.23 12:04

фото: rfe 23 мая, 2019, 11:42 В представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны Об этом заявила заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" . Она сказала, что в случае если СБУ намерена усилить сотрудничество с