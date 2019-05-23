В ЕС заявили, что необходимо ограничить функции СБУ (62)

- Службу безопасности Украины необходимо реформировать, - ЕС : Новости мира 16:16
- В ЕС советуют ограничить полномочия СБУ : НикВести 16:09
- В Евросоюзе посоветовали Украине ограничить функции СБУ : NewsOne 16:09
- Представительство ЕС считает, что нужно ограничить функции Службы безопасности Украины : Times.dn.ua 15:47
- Реформы: ЕС призвал ограничить власть СБУ : EtCetera.media 15:32
- Представительство ЕС требует от Украины немедленной реформы СБУ : UA.news 14:45
- В ЕС высказались за ограничение функций СБУ : ГолосUA 14:35
- Вайдеманн: СБУ срочно нужна институциональная реформа : Спілка Блогерів України 14:32
- В ЕС призвали реформировать СБУ : Днепр Час 14:28
- В ЕС советуют ограничить полномочия СБУ : #Буквы 14:18
- ЕС призывает Украину к срочной реформе СБУ : Хвиля 14:05
- В ЕС призвали ограничить функции СБУ : Южная правда 14:03
- Представительство ЕС хочет ограничения функций Службы безопасности Украины : Зеркало недели. Украина 14:00
- В ЕС настаивают на необходимости ограничения функций СБУ : Вести-UA 13:57
- Функции СБУ должны быть ограничены - Представительство ЕС в Украине : Прогрессивная социалистическая партия Украины 13:53
- В ЕС призывают провести институциональную реформу СБУ : Информационное Сопротивление 13:42
- Представительство ЕС считает, что нужно ограничить функции Службы безопасности Украины : Новости Донбасса 13:39
- В представительстве ЕС заявили о необходимости немедленной реформы СБУ : Шиповник.ua 13:37
- СБУ хотят распустить: блатных с корочками станет меньше : Ukrainianwall.com 13:33
- В ЕС заявили о необходимости ограничить функции СБУ : Vector News 13:17
- СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями - Евросоюз : Vector News 13:16
- Представительство ЕС хочет ограничения функций Службы безопасности Украины : Четверта Влада 13:05
- В ЕС напомнили о необходимости ограничить функции СБУ, чтобы не было "инструмента" для коррупционеров : УНИАН 13:03
- В ЕС подчеркнули необходимость реформы СБУ : УРА-Информ 12:53
- В ЕС призвали реформировать СБУ : Телеграф.com.ua 12:43
- Функции должны быть ограничены: в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ : Сегодня.ua 12:42
- В Евросоюзе хотят ограничить функции СБУ : Подробности.ua 12:40
- В ЕС потребовали лишить СБУ ряда функций : MIGnews.com.ua 12:38
- СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями - Евросоюз : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- ЕС призвал урезать функции СБУ в Украине : Lenta.ua 12:37
- Функции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в Украине : LB.ua 12:37
- В Представительстве ЕС в Украине заявили о необходимости ограничения функций СБУ : Главное 12:35
- В ЕС призвали реформировать СБУ : Фокус 12:34
- В Евросоюзе считают, что СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями : Укринформ 12:33
- Евросоюз считает, что СБУ нужно оставить всего три функции : Страна.ua 12:32
- Евросоюз считает, что необходимо ограничить функции СБУ : Комментарии.UA 12:32
- В ЕС заявили о необходимости ограничить функции СБУ : Експерт-центр 12:32
- Представительство ЕС призвало Украину реформировать СБУ : Комсомольская Правда в Украине 12:31
- В представительстве ЕС в Украине считают, что функции СБУ необходимо ограничить : 112.ua 12:30
- В Евросоюзе хотят ограничить функции СБУ : РИА Мелитополь 12:29
- В ЕС призвали ограничить функции СБУ : Единая Одесса 12:27
- СБУ должна перестать заниматься расследованием организованной и экономической преступности - ЕС : Ракурс 12:25
- "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны" ЕС : UAZMI 12:15
- ЕС: Функции СБУ должны быть ограниченными : UA1.com.ua 12:15
- В ЕС призвали ограничить функции СБУ : РепортерUA 12:11