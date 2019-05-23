Украинский закон о языке оценит Венецианская комиссия (46)

Весь Харьков 2019.05.23 15:10

Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос на оценку украинского закона о языке. Как сказано в сообщении пресс-службы Совета Европы, 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка". Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом