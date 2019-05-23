Зеленский назвал Британию "старушкой": Посол Гоф потроллила президента (41)

Depo 2019.05.23 20:02

Президент нарвался на дипломатический скандал Весь мир 23 травня 2019 19:50 Об этом сообщает Depo.ua. Владимир Зеленский во время выступления на IForum обозвал Великобританию "старушкой". Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в ответ элегантно потролила хозяина Банковой в Twitter. #iforum2019 pic.twitter.com/Zf4uVILteD - Judith Gough (@JudithGoughFCO) 23 мая 2019 г. Напомним, раньше, до президентства, Зеленский обозвал Украину порноакторкою.