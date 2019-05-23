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Фокус: Украина

Сенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности до $300 миллионов (35)

Argumentua.life 2019.05.23 22:45
Из указанной суммы 100 миллионов долларов должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений. Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook. "Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США утвердил проект закона о
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