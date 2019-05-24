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Фокус: Украина

Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр (5)

Тарасова Правда 2019.05.24 01:51
С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем. Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции у Марьинка из автоматических станковых гранатометов.
ГРАНАТОМЕТ, МИНОМЕТ, КАЛИБР, ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, ПУЛЕМЕТ, Украина, Россия, Минск
2019.05.24 (5)

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