Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр (5)

Тарасова Правда 2019.05.24 01:51

С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем. Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции у Марьинка из автоматических станковых гранатометов.