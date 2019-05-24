Верховный суд получил второй иск относительно роспуска парламента (28)

ATR.ua 2019.05.23 21:13

23 мая 2019 20:53 Верховный суд Украины получил второй иск с просьбой признать указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоправным и недействительным. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа. "В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая 2019 года No303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении