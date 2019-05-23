Филарет считает, что Варфоломей не мог ставить ему условие невыдвижения (9)

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- ПЦУ не отказывается от томоса, но некоторые его пункты выполнять не будет - Филарет : Гордон 00:05
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