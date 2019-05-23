Филарет считает, что Варфоломей не мог ставить ему условие невыдвижения (9)

Еспресо TV 2019.05.23 20:04

23 мая, 2019, 19:32 Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей В интервью проекта " Радио Свобода " с участием "Голоса Америки" "Настоящее время" он настоял, что обязался не выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церкви при посредничестве Порошенко. Патриарх Филарет подчеркнул, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на