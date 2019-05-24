Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией (16)

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- Тимошенко заявила о недопустимости референдума касательно мира с Россией : 112.ua 02:00
- Референдума не будет? Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией : Тарасова Правда 01:53
- Глава АП Богдан рассказал, зачем нужны переговоры с Россией : Times.dn.ua 01:46
- Если мы хотим мира, то разговаривать нужно АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО : UAZMI 01:45
- Глава АП: если с Россией удастся достичь каких-то договоренностей и будут спорные моменты, то у народа нужно спросить его мнение : Интерфакс-Україна 01:36
- Богдан о переговорах с Россией: Не знаю как, но говорить надо : Телеканал новин "24" 01:30
- Сегодня стартует избирательная кампания в Верховную Раду : DailyUA 01:24
- Глава АП о референдуме по мирным переговорам с РФ: Не плохо спрашивать у украинцев, чего они хотят : Новое Время 01:09
- Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией : Journalist.today 00:46
- Россия является страной-агрессором, но и с агрессором надо разговаривать - глава АП : Сегодня.ua 00:42
- Глава АП Богдан пояснил слова о референдуме по переговорам с Россией : Главред 00:35
- Сегодня стартует избирательная кампания в Верховную Раду : Українські національні новини 00:33
- Сегодня стартует избирательная кампания в Верховную Раду : ПрессОрг24 00:32
- Глава АП объяснил необходимость переговоров с Россией : InfoResist.org 00:16
- Глава АП Богдан: Россия - страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать : Интерфакс-Україна 00:06
- Богдан о референдуме по мирным соглашениям с РФ:не плохо спрашивать у украинцев, чего они хотят : Телеканал новин "24" 00:00