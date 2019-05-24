Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией (16)

Journalist.today 2019.05.24 00:46

Май 24, 00:00 Фото из открытых источников Действующий президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Российской Федерацией, сообщает "112 Украина". "Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста Общественного телевидения на форуме в Киеве, будут ли переговоры с РФ. Кроме того, после этого во время выступления гарант конституции несколько раз назвал Россию агрессором. Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today