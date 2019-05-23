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Вступил в силу Указ о внеочередных выборах в парламент: Сделаем их вместе?

Вступил в силу Указ о внеочередных выборах в парламент: Сделаем их вместе? (5)

ІА "Херсонці" 2019.05.23 16:49
Сегодня, 23 мая, вступил в законную силу указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах в парламент 21 июля Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован сегодня в правительственной газете "Урядовий кур'єр".
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2019.05.24 (5)

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