Вступил в силу Указ о внеочередных выборах в парламент: Сделаем их вместе? (5)

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- В Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду : УНИАН 02:17
- В Украине стартовала избирательная кампания в Раду : Вибори в Україні та світі 02:16
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- В Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду : ТСН.ua 00:44