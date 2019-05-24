Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня (103)

2019.05.24 (103)2019.05.23 (64) →
- Тереза Мэй заявила об отставке : Газета День 15:25
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку : Капитал.kh 15:16
- Консерваторы Британии выберут преемника Мэй и уйдут в отпуск : Телеграф.com.ua 15:13
- Тереза Мэй, объявив об отставке, расплакалась (видео) : Медиа-группа "Объектив" 15:12
- Тереза Мэй официально объявила об отставке - ВИДЕО : IPress.ua 15:06
- Выборы в Европарламент: проевропейские партии победили популистов в Нидерландах - экзит-пол : ДнепрCity.net 15:06
- Нового премьера Британии выберут до 20 июля : Хвиля 15:05
- Стало известно, когда выберут нового премьера Британии : Еспресо TV 15:04
- Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку : Journalist.today 14:47
- ЕС готов работать с любым британским премьер-министром : Вести.ua 14:45
- Отставка Терезы Мэй: как отреагировали в мире : Сегодня.ua 14:43
- Глава правительства Британии Тереза Мэй объявила об отставке : Finance.UA 14:34
- В Еврокомиссии отреагировали на отставку премьер-министра Великобритании : УП Європейська правда 14:32
- Нового премьера Британии выберут до 20 июля : УП Європейська правда 14:32
- Отставка Мэй: европейские политики надеются на упорядоченный Brexit : FaceNews 14:31
- Премьер Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку: официальное заявление : Vector News 14:17
- Тереза Мэй эмоционально заявила об отставке: назвала дату и расплакалась : Znaj.ua 14:17
- Тереза Мэй подала в отставку, народ в недоумении: "сделала все возможное", : Акценты 14:10
- Премьер-министр Британии Мэй уйдет в отставку 7 июня : ДнепрCity.net 14:06
- В Польше оппозиция опережает партию власти на выборах в Европарламент : Хвиля 14:05
- Глава правительства Британии Тереза Мэй объявила об отставке : Дело.ua 14:02
- Тереза Мэй объявила об отставке : Зеркало недели. Украина 14:00
- Тереза Мэй уходит : Trust.UA 13:49
- Тереза Мэй ушла со слезами: "Я сделала все возможное, но у меня не получилось" : Комсомольская Правда в Украине 13:46
- Тереза Мэй объявила дату своей отставки : СЛОВО Одесса 13:46
- Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах : InfoResist.org 13:46
- Тереза Мэй объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании : UAinfo 13:45
- Тереза Мэй уходит в отставку : Источник.info 13:45
- Британский премьер-министр Тереза Мэй уходит в отставку : ТСН.ua 13:44
- Тереза Мэй объявила об отставке : Iнше ТВ 13:43
- Тереза Мэй подала в отставку с поста премьер-министра : Соцпортал 13:39
- Тереза Мэй расплакалась после объявления об отставке : ICTV Факти 13:36
- В Польше оппозиция опережает партию Качиньского на выборах в Европарламент, - опрос : Еспресо TV 13:34
- Тереза Мэй со слезами объявила о своей отставке (видео) : Факты 13:33
- Официально: Тереза Мэй объявила об отставке : EtCetera.media 13:32
- Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня : Експерт-центр 13:32
- Премьер-министр Великобритании Мэй подала в отставку : Спілка Блогерів України 13:32
- Тереза Мэй со слезами объявила о своей отставке : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 13:31
- Тереза Мэй назвала дату своей отставки : ДонПресс 13:27
- Официально: Тереза Мэй подает в отставку : ReplyUA.net 13:27
- Премьер Великобритании подает в отставку : Ракурс 13:25
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке : Новости мира 13:16
- Тереза Мэй подала в отставку : UA1.com.ua 13:15
- Тереза Мэй уходит в отставку : UAZMI 13:15
- Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии : Телеграф.com.ua 13:13
- Премьер-министр Британии Мэй уходит в отставку : НикВести 13:09