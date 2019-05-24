Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня (103)

Експерт-центр 2019.05.24 13:32

Тереза Мэй объявила, что приняла решение с 7 июня уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Соответствующее заявление она сделала в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. "Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.