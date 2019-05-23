Портнов снова подал заявление на Порошенко в ГБР: обвиняет в обворовывании армии (3)

УНИАН 2019.05.23 17:33
Соответствующее заявление Андрей Портнов зарегистрировал сегодня утром.
Портнов уже во второй раз пожаловался в ГБР на Порошенко / фото УНИАН
Бывший заместитель главы Администрации президента времен президентства
Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро
расследований заявление с обвинением пятого президента Украины Петра
Порошенко в отмывании средств армии.
Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.
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