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Фокус: Украина

Портнов снова подал заявление на Порошенко в ГБР: обвиняет в обворовывании армии (3)

УНИАН 2019.05.23 17:33
Соответствующее заявление Андрей Портнов зарегистрировал сегодня утром. Портнов уже во второй раз пожаловался в ГБР на Порошенко / фото УНИАН Бывший заместитель главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств армии. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.
ПОРОШЕНКО, ПОРТНОВ, ИЗМЕНА, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ, МАЙДАН, Портнов, Порошенко, Янукович, Труба, Горбатюк, Украина
2019.05.24 (3)

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