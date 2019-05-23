Портнов снова подал заявление на Порошенко в ГБР: обвиняет в обворовывании армии (3)

УНИАН 2019.05.23 17:33

Соответствующее заявление Андрей Портнов зарегистрировал сегодня утром. Портнов уже во второй раз пожаловался в ГБР на Порошенко / фото УНИАН Бывший заместитель главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств армии. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.