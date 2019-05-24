Волкер рассказал Трампу о своих впечатлениях от инаугурации Зеленского (20)

NewsOne 2019.05.24 09:09

Размещено: 24.05.2019 Курт Волкер. Фото: ideologs.com Президента США Дональда Трампа проинформировали о поездке на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на своей странице в Twitter. Отметим, что министр энергетики США Рик Перри возглавил американскую делегацию на церемонии инаугурации. "Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали