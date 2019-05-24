Волкер рассказал Трампу о своих впечатлениях от инаугурации Зеленского (20)

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- Волкер рассказал Трампу о своих впечатлениях от инаугурации Зеленского : NewsOne 09:09
- Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского : ДнепрCity.net 09:06
- Волкер рассказал в Белом доме о визите на инаугурацию Зеленского : Главное 09:04
- Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского : Хвиля 08:35
- Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского : МариоНетки.net 07:57
- Волкер отчитался перед Белым домом об инаугурации Зеленского : DsNews 07:33
- Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского : Прокурорская правда 07:25
- Окно возможностей: Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского : ICTV Факти 07:06
- Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского : Телеканал новин "24" 04:30
- Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского : Bigmir)net Новости 03:38
- "Окно возможностей": Курт Волкер прокомментировал встречи на инаугурации нового президента Украины : Факты 03:33
- Курт Волкер проинформировал Белый Дом о впечатлениях об инаугурации Зеленского : Украинско-Российское обозрение 01:32
- Волкер: Для продвижения интересов Украины и США есть окно возможностей : Телеграф.com.ua 00:43
- Курт Волкер рассказал в США о впечатлениях от инаугурации Зеленского и увидел окно возможностей : Страна.ua 00:32
- Волкер рассказал в Белом доме об инаугурации Зеленского : Укринформ 00:32
- Волкер расказал в Белом доме о впечатлениях от инаугурации Зеленского : Сегодня.ua 00:12
- Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского : LB.ua 00:07
- Волкер поделился с Белым домом впечатлениями от инаугурации Зеленского : Інформатор.news 00:06
- Участники делегации США проинформировали Белый дом о впечатлениях от инаугурации Зеленского - Волкер : Крым.Реалии RFE/RL 23:53