В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной (23)

Finance.UA 2019.05.24 10:34

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. С таким заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс. "Миссия (Фонда - ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями о последнем развитии ситуации, а также