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Фокус: Украина

"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией

"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией (20)

Обозреватель 2019.05.23 21:40
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, встретился с волонтерами и вдовами погибших бойцов, которые устроили пикет из-за возможного референдума о мире с Россией, и пообещал защитить Украину от агрессора. Подробностями разговора поделился в Facebook журналист и волонтер Тим Златкин, озвучив основные тезисы позиции главы государства. "Про переговоры с агрессором - тема дискуссии и даже кадровая, поскольку
ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕФЕРЕНДУМ, БОГДАН, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ВЫНЕСЕНИЕ, Зеленский, Богдан, Россия, Украина
2019.05.24 (20)

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