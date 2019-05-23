"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией (20)

Обозреватель 2019.05.23 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, встретился с волонтерами и вдовами погибших бойцов, которые устроили пикет из-за возможного референдума о мире с Россией, и пообещал защитить Украину от агрессора. Подробностями разговора поделился в Facebook журналист и волонтер Тим Златкин, озвучив основные тезисы позиции главы государства. "Про переговоры с агрессором - тема дискуссии и даже кадровая, поскольку