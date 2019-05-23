"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией (20)

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- Крым наш, и это не обсуждается - глава АП : Вибори в Україні та світі 02:16
- Богдан объяснил свои слова о референдуме по мирным переговорам с РФ : Слово і Діло 02:12
- Богдан: Россия - страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать : Новое Время 02:09
- У Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией : Times.dn.ua 01:46
- Тимошенко раскритиковала идею проведения референдума относительно мира с Россией : ТСН.ua 01:44
- Глава АП о референдуме по мирным переговорам с РФ: Политики думают не так, как народ : Новое Время 01:39
- У Зеленского не видят Медведчука в роли переговорщика с Россией : Телеканал новин "24" 01:30
- Президент заверил родственников погибших бойцов, что законодательного референдума не будет : ТСН.ua 01:14
- У Зеленского не видят Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ : РБК-Україна 01:11
- Глава АП объяснил свои слова о референдуме по мирным переговорам с РФ : Комментарии.UA 01:02
- Богдан: Крым - это Украина, и это не обсуждается : Сегодня.ua 00:42
- У Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России : Обозреватель 00:39
- Кум Путина не является переговорщиком от Украины - АП : Gazeta.ua 00:35
- Глава АП Зеленского за переговоры с Россией : Українські Новини 00:15
- Богдан рассказал, зачем проводить "референдум относительно мирных соглашений" : ТСН.ua 00:14
- Глава АП: Крым - Украина, и это не обсуждается : Интерфакс-Україна 00:06
- У Зеленского не возьмут в переговорщики с РФ Медведчука : DsNews 00:03
- Богдан напирает на то, что референдум о мире с РФ необходим : DsNews 00:03
- "Войну можно завершить": Полторак выступил за переговоры с Россией : Вести-UA 23:57