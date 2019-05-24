У Зеленского назвали условие увольнения главы АП (15)

Новости N 2019.05.24 00:10

Президент Владимир Зеленский уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если Конституционный суд признает законны положения закона о люстрации. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина. "Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана уволит как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", -