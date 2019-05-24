У Зеленского назвали условие увольнения главы АП (15)

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- Зеленский может уволить Богдана с поста главы АП - источник : Экономика от Пророка 09:27
- Минюст проведет люстрационную проверку главы АП Богдана и его заместителей : Journalist.today 08:46
- Минюст запросил от АП информацию о Богдане и еще пяти людях Зеленского : Спектр Новости 07:40
- Зеленский уволит Богдана только по решению Конституционного суда : Власти.нет 07:16
- Особенный. Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется : DsNews 07:03
- Минюст проверяет, не нарушен ли закон о люстрации при назначении главы Администрации Президента : Вибори в Україні та світі 06:16
- Минюст проверяет, не нарушен ли закон о люстрации при назначении главы Администрации Президента : Times.dn.ua 02:46
- Минюст проверяет, не нарушен ли закон о люстрации при назначении главы Администрации Президента : ОстроВ 01:10
- Глава АП объяснил, почему на него не распространяется закон о люстрации : УНИАН 01:03
- Глава АП Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется : 112.ua 01:00
- У Зеленского назвали условие увольнения главы АП : Инфолайн 00:42
- Закон о люстрации на меня не распространяется - глава АП : Новое Время 00:39
- У Зеленского назвали условие увольнения главы АП : Новости N 00:10