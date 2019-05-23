Военные заговорили о переговорах с боевиками "ЛДНР" (5)

2019.05.24 (5)2019.05.23 (74) →
- На Донбассе восемь украинских военных попали в плен к боевикам : Корабелов.инфо 04:52
- Оккупанты обвинили взятых в плен военных ВСУ в планировании терактов : Телеканал новин "24" 04:30
- На Донбассе восемь украинских военных попали в плен к боевикам : Корабелов.инфо 03:52
- Из-за похищения украинских военных на Донбассе в Украине открыли уголовное производство : ТСН.ua 01:14
- Боевики придумали для плененных в Донбассе бойцов диверсию против ОБСЕ : Луганск.info 00:56