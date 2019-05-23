Военные заговорили о переговорах с боевиками "ЛДНР" (5)

Donbass.UA 2019.05.23 20:33

23.05.2019 20:02 Сегодня стало известно о том, что командиры Вооруженных сил украинского государства получили поручение узнать у военнослужащих ВСУ на Донбассе о том, как они относятся к вероятным переговорам с боевиками "ЛДНР". Как информирует replyua.net со ссылкой на "Повернись живим", командирам воинских частей приказали узнать, как военные ВСУ относятся к вероятным переговорам с главарями террористических Луганской и Донецкой "народных