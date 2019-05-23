Тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" показал Сару Коннор в возрасте (6)

2019.05.24 (6)2019.05.23 (61) →
- Опубликован первый трейлер шестого фильма о Терминаторе и Темных судьбах : NewsMir.info 01:08
- Опубликован первый трейлер шестого фильма о Терминаторе и Темных судьбах : Страна.ua 01:02
- "Терминатор: Фатум". Первый трейлер : Kino-teatr.ua 00:52
- Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером : Gazeta.ua 00:35
- Терминатор: Фатум: появился трейлер фантастического боевика : Телеканал новин "24" 00:30
- В сети появился первый официальный трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба" : ДнепрCity.net 00:06