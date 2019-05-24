На Книжном Арсенале Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (33)

Украинско-Российское обозрение 2019.05.24 12:32

Книга написана для подростков и простым языком объясняет азы политологии. Вчара, 23 мая Владимир Зеленский посетил Книжный Арсенал, где ему подарили книгу "Политика для начинающих" от издательства "Книголав", сообщило само издательство у себя на Facebook. Такой забавный подарок президент воспринял с юмором. Книга "Политика для начинающих" была переведена с английского языка и издана в 2019 году.