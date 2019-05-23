В Одесской области убили экс-мэра Тирасполя (1)

Trust.UA 2019.05.23 16:49

В Лиманском районе Одесской области обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).