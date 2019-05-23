В Одесской области убили экс-мэра Тирасполя (1)

Trust.UA 2019.05.23 16:49
В Лиманском районе Одесской области обнаружен труп мужчины со следами
насильственной смерти.
Возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса
Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из
корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение
транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического
насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).
ТИРАСПОЛЬ, ЛИМАНСКИЙ, МЭР, МОЛДОВА, ОБЛАСТЬ, МЕРТВЫЙ, Безбабченко
, Шевчук
, Тирасполь
, Одесса
, Украина
, Молдова