Изменить место голосования на выборах в ВР можно с сегодняшнего дня (52)

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- Изменить место голосования на досрочных парламентских выборах можно до 15 июля, - ЦИК : Преступности.нет 22:19
- Внеочередные выборы: что нужно знать : Медиа-группа "Объектив" 21:12
- В ЦИК рассказали, как переселенцы будут голосовать на досрочных выборах в Раду : Донецкие Новости 20:26
- Стала известна дата, до которой можно изменить место голосования на выборах в Раду : Наш Киев 20:05
- Одесситы уже могут изменить место голосования на парламентских выборах : Одессит.ua 19:14
- Кандидаты в нардепы уже могут регистрироваться и вносить залог : Петр и Мазепа 19:10
- Досрочные выборы в Верховную Раду: как и когда можно изменить место голосования : Информатор 18:43
- Определена дата до которой избиратели могут сменить место голосования : Украинско-Российское обозрение 18:32
- Сегодня начался избирательный процесс по выборам в Раду: как голосовать переселенцам : Реальная газета 18:27
- В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Верховную Раду, - ЦИК : Барометр Южноукраинска 18:11
- Выборы в Раду: украинцы с сегодняшнего дня могут изменить место голосования : Times.dn.ua 17:47
- В ЦИК рассказали, как переселенцы будут голосовать на досрочных выборах в Раду : Комментарии:Донбасс 17:02
- Украинцы уже могут получить открепталоны для голосования : Hubs 16:41
- Выборы в Раду: украинцы с сегодняшнего дня могут изменить место голосования : ОстроВ 16:40
- В ЦИКе рассказали, когда истекает срок для смены места голосования 24 May 2019, 15:38 : Николаев в подробностях 16:25
- Изменить место голосования можно до 15 июля : Местные вести 16:08
- Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля : Iнше ТВ 15:43
- ЦИК дала украинцам полтора месяца для изменения места голосования на парламертских выборах : NewsOne 15:39
- С сегодняшнего дня переселенцы смогут поменять место голосования для участия в выборах : ДонПресс 15:27
- Досрочные выборы в Верховную Раду: стартовал прием заявлений о смене места голосования : Бессарабия Информ 15:16
- Парламентские выборы-2019: Изменить место голосования можно только до 15 июня : IPress.ua 15:06
- Украинцы уже могут получить открепительный талон для голосования на выборах в Раду : 112.ua 15:00
- Украинцы уже могут изменить место голосования на парламентских выборах : Інформатор.news 14:36
- Активисты подготовили памятку для переселенцев по голосованию на парламентских выборах : Gazeta.ua 14:35
- Начался процесс изменения места голосования на досрочных выборах в Раду. Сделать это можно до 15 июля включительно : QHA media 14:25
- Изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля : PRportal 14:24
- Стартовал процесс изменения места голосования для выборов в Верховную Раду : ATR.ua 14:13
- Изменить место голосования можно до 15 июля : Gazeta.ua 14:05
- В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду : ТВі 13:50
- Выборы в Раду: стартовал процесс переноса места голосования : Комсомольская Правда в Украине 13:47
- Украинцы могут сменить место голосования для участия в выборах в Раду до 15 июля : РепортерUA 13:41
- Досрочные выборы в Раду: стартовал процесс изменения места голосования : Шиповник.ua 13:37
- Парламентские выборы: отныне можно изменить место голосования : ICTV Факти 13:36
- Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Раду можно до 15 июля - Слипачук : Гордон 13:35
- Изменить место голосования на выборах можно до 15 июля : Большой Киев 13:31
- Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля : DailyUA 13:25
- В Украине стартовал процесс смены места голосования на досрочных выборах : Капитал 13:19
- Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля : ПрессОрг24 13:17
- В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду : UAZMI 13:15
- В ЦИКе рассказали, когда истекает срок для смены места голосования : Українські Новини 13:15
- Выборы в Раду: ЦИК сказала, когда можно сменить место голосования : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля : LB.ua 13:07
- В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду - глава ЦИК : Интерфакс-Україна 13:06
- С 24 мая переселенцы и жители оккупированных территорий могут поменять место голосования, чтобы проголосовать на выборах в Раду : 62.ua 13:06
- С сегодняшнего дня можно изменить место голосования на выборах в Раду, - Слипачук : Фокус 13:04
- Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля : Українські національні новини 13:04