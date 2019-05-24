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Фокус: Украина

Изменить место голосования на выборах в ВР можно с сегодняшнего дня (52)

UATV 2019.05.24 09:45
Фото UATV Изменить место голосования, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, граждане Украины могут уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщили на сайте Госреестра. Обращаться в Государственный реестр избирателей можно со дня старта избирательного процесса, то есть с 24 мая. Чтобы изменить место голосования, избирателю необходимо подать соответствующее заявление с указанием участка или адреса, по которому он
ИЗБИРАТЕЛЬ, ГОЛОСОВАНИЕ, ВЫБОР, РЕЕСТР, БЮЛЛЕТЕНЬ, МЕСТО, Слипачук, Украина
2019.05.24 (52)

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