Изменить место голосования на выборах в ВР можно с сегодняшнего дня (52)

UATV 2019.05.24 09:45

Фото UATV Изменить место голосования, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, граждане Украины могут уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщили на сайте Госреестра. Обращаться в Государственный реестр избирателей можно со дня старта избирательного процесса, то есть с 24 мая. Чтобы изменить место голосования, избирателю необходимо подать соответствующее заявление с указанием участка или адреса, по которому он