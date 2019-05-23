С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы (26)

2019.05.24 (26)2019.05.23 (23) →
- С 1 июня все пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний режим работы - штаб ООС : Сумські Дебати 11:24
- КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы : Трибун Луганска 10:48
- Контрольно-пропускные пункты на Донбассе переходят на летний режим работы : Телеграф.com.ua 10:13
- С 1 июня все КПВВ Донбасса переходят на летний режим работы : 62.ua 10:06
- С 1 июня все КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : Первая полоса 10:03
- С 1 июня все КПВВ Донбасса переходят на летний режим работы : 0642 Луганск 10:02
- КПВВ на Донбассе меняют режим работы : Mrpl.City 10:02
- На Донбассе КПВВ перейдут на летний режим работы : UATV 09:45
- Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим работы : Новое Время 09:39
- КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : ГолосUA 09:35
- КПВВ на Донбассе меняют режим работы: подробности : From-UA.com 09:34
- В Донбассе КПВВ меняют график работы: список : Donbass.live 09:27
- С 1 июня все пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний режим работы : Комментарии.UA 09:02
- КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : ForUm 08:34
- Контрольные пункты на линии разграничения в зоне ООС с 1 июня перейдут на летний график работы : NewsOne 08:09
- КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : Главное 08:04
- С 1 июня все пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний режим работы - штаб ООС : Страна.ua 07:32
- Пункты пропуска на Донбассе с 1 июня перейдут на летний режим : Позиция 07:27
- КПВВ в районе ООС перейдут на летний режим работы 1 июня : 112.ua 06:30
- КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : Vector News 06:16
- КПВВ на Донбассе начинают переходить на летний режим работы : Телеграф.com.ua 05:43
- С 1 июня КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : УНИАН 04:32
- КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы : Українська правда 04:11
- Командование ООС обнародовало летний график работы КПВВ на Донбассе : ТСН.ua 03:14
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы : Укринформ 01:47