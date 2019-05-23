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Фокус: Украина

С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы (26)

Новости Донбасса 2019.05.23 18:39
С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перейдут на летний режим работы - с 06:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В частности, на летний режим будут переведены: o КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" o КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут" o КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"
НОВОАЗОВСК, МАРИУПОЛЬ, КОРИДОР, НОВОТРОИЦКОЕ, ВОЛНОВАХА, БАХМУТ, Луганск, Донецк
2019.05.24 (26)

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