УЗ разрешила перевозку велосипедов в скоростных поездах (инфографика) (35)

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- Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки : Українські Новини 15:15
- УЗ позволила перевозить велосипеды в Интерсити, но в разобранном виде : UA1.com.ua 15:14
- "Укрзализныця" разрешила перевозить велосипеды в поездах "Интерсити" : Громадське телебачення 15:06
- "Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : ABCnews.com.ua 15:03
- В поездах Интерсити разрешили перевозить велосипеды : Таврийские Вести 14:44
- УЗ разрешила велосипеды в "Интерсити": правила перевозки : Телеграф.com.ua 14:43
- Укрзалізниця разрешила перевозить велосипеды в Интерсити : Контракты.ua 14:37
- В Интерсити разрешили пассажирам перевозить велосипеды : Фокус 14:34
- "Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" : Finance.UA 14:34
- "Укрзализныця" разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : УП: Економічна правда 14:03
- Украинцам разрешили возить велосипеды в поездах "Интерсити", но только в разобранном виде : УНИАН 14:03
- Украинцам разрешили возить велосипеды во всех поездах: обнародованы правила : Uamarket.info 13:59
- В "Интерсити" теперь можно перевозить велосипеды : Kramatorsk.info 13:52
- В поездах Интерсити разрешили перевозить велосипеды : СЛОВО Одесса 13:46
- В "Интерсити" теперь можно перевозить велосипеды : LB.ua 13:37
- ТРАНСПОРТ: УЗ разрешила перевозить велосипеды в Интерсити : Украинский Авиационный Портал 13:31
- "Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : Новый.net 13:16
- Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : UAZMI 13:15
- Укрзализныця разрешила провозить велосипеды в скоростных поездах : Новое Время Бизнес 13:09
- "Укрзализныця" разрешила пассажирам возить в вагонах велосипеды : Местные вести 13:08
- Украинцам разрешили возить велосипеды во всех поездах: обнародованы правила : Утренний город 12:52
- УЗ разрешила перевозить велосипеды в Интерсити : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- "Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : Интерфакс-Україна 12:36
- "Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде : Fixygen 12:35
- "Укрзализныця" разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" : Капитал 12:19
- Украинцам разрешили провозить велосипеды в "Интерсити" : Акцент.zp.ua 12:09
- Укразализныця разрешила пассажирам возить в вагонах велосипеды и рассказала, как это лучше делать : NewsOne 12:09
- Без технической возможности, но с разрешением: перевозить велосипеды вновь возможно и в скоростных поездах : RUpor.info 11:42
- Украинцам разрешили возить велосипеды во всех поездах: обнародованы правила : Сегодня.ua 11:42
- УЗ разрешила перевозку велосипедов в скоростных поездах (инфографика) : Центр Транспортных Стратегий 11:19
- "Укрзализныця" отменила запрет на перевозку велосипедов в скоростных поездах. ИНФОГРАФИКА : Trust.UA 09:49
- Во всех поездах "Укрзализныци" разрешили перевозить велосипеды : NewsMir.info 08:08
- Во всех поездах "Укрзализныци" разрешили перевозить велосипеды : Главное 08:04
- Отныне велосипеды можно перевозить в Интерсити : Главком 08:04
- Глава Укрзализныци приехал на работу на велосипеде, - ФОТО : Позиция 07:27