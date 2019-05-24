УЗ разрешила перевозку велосипедов в скоростных поездах (инфографика) (35)

Центр Транспортных Стратегий 2019.05.24 11:19

24 мая 2019, 11:19 "Укрзализныця" не будет взимать плату за провоз велосипедов в поездах, если пассажиры правильно подготовят их к транспортировке. "Укрзализныця" разрешила перевозить велосипеды не только в ночных поездах, но и в скоростных в Интерсити и Интерсити +. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на публикацию главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова в соцсети Facebook. "Велосипед люблю (как гитары, мотоцикл и поезда).