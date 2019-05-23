Сенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности до $300 миллионов (10)

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- Сенат США предлагает увеличить до $300 млн помощь Украине в сфере безопасности : Vector News 02:16
- Сенат США предлагает существенно увеличить финансовую помощь на оборону Украины : ТСН.ua 02:14
- Сенат США предлагает увеличить до $300 млн помощь Украине в сфере безопасности : Українська правда 01:41
- Конгресс США начал процедуру утверждения военного бюджета для Украины : Слово і Діло 01:12
- Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь Украине в оборонном бюджете - посольство Украины : Гордон 01:05
- Сенат США предлагает увеличить помощь Украине в сфере безопасности до $300 миллионов : УНИАН 00:48
- В Сенате США хотят увеличить помощь Украине на 300 миллионов долларов : Kherson.life 00:48
- В Сенате США запросили для армии Украины $300 миллионов : НикВести 00:09