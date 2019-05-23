Сенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности до $300 миллионов (10)

Argumentua.life 2019.05.23 22:45

Из указанной суммы 100 миллионов долларов должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений. Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook. "Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США утвердил проект закона о