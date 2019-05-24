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Фокус: Украина

"Схемы" трижды видели кортеж Коломойского дома у Тимошенко. Олигарх назвал это инсценировкой (29)

Times.dn.ua 2019.05.24 11:47
В течение недели после возвращения олигарха Игоря Коломойского в Украине журналисты программы "Схемы" на "Радио Свобода" трижды фиксировали машины из его кортежа возле особ В течение недели после возвращения олигарха Игоря Коломойского в Украине журналисты программы "Схемы" на "Радио Свобода" трижды фиксировали машины из его кортежа возле особняка, где живет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Козине под Киевом.
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2019.05.24 (29)

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