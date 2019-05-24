Глава АП Богдан о петиции с требованием отставки Зеленского: Расцениваем как шутку, возможно даже как смешную (24)

Гордон 2019.05.24 00:05

На сайте президента Украины более 28 тыс. подписей набрала петиция об отставке Владимира Зеленского. По словам главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана, петиция не является основанием для отставки главы государства. Вчера 23.50 | Богдан: Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента Фото: president.gov.ua Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что