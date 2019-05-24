Глава АП Богдан о петиции с требованием отставки Зеленского: Расцениваем как шутку, возможно даже как смешную (24)

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- В АП назвали петицию за отставку Зеленского смешной шуткой : Власти.нет 06:45
- В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку : Шиповник.ua 06:37
- Глава АП прокомментировал петицию за отставку Зеленского : Слово і Діло 06:12
- В АП расценили петицию об отставке Зеленского как шутку : Times.dn.ua 02:46
- Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского : УСБН Запорiжжя 02:05
- У Зеленского отреагировали на петицию об отставке: Это шутка : Экономика.com.ua 01:30
- АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой : DailyUA 01:25
- Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского : Антикор.com.ua 01:11
- У Зеленского отреагировали на петицию об отставке : Bigmir)net Новости 01:08
- Богдан назвал петицию об отставке Зеленского смешной шуткой : Lenta.ua 01:07
- Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского : Новости без границ 01:07
- АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой : ПрессОрг24 01:02
- АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой : Українські національні новини 00:48
- У Зеленского ответили ветеранам: нет места проявлениям агрессии и коррупции : Znaj.ua 00:47
- В АП считают шуткой петицию об отставке Зеленского : Громадське телебачення 00:35
- У Зеленского отреагировали на петицию об отставке : Комментарии.UA 00:32
- Шутка: У Зеленского отреагировали на петицию об отставке : InfoResist.org 00:31
- Богдан о петиции за отставку Зеленского: "для нас это как смешная шутка" : ReplyUA.net 00:28
- Появился ответ на петицию об отставке Зеленского : Винница Реал 00:27
- У Зеленского ответили на петицию об отставке президента : Винница Реал 00:27
- У Зеленского ответили на петицию об его отставке : Зеркало недели. Украина 00:17
- Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского : Новое Время 00:09
- Глава АП Богдан о петиции с требованием отставки Зеленского: Расцениваем как шутку, возможно даже как смешную : Гордон 00:05