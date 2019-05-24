SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео) (35)

УНИАН 2019.05.24 08:03

Запуск был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Компания SpaceX после двух отсрочек запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Читайте такжеМаск показал первые 60 спутников глобального интернета (фото) Запуск был осуществлен в 05:30 по киевскому времени с комплекса на