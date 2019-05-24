Узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку (82)

From-UA.com 2019.05.24 11:04

Мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, что ее сын Станислав объявил голодовку. Причинами такого решения стали холод в камере и плохая еда, от которой мужчине постоянно тошнит. Об этом рассказала правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook. По ее словам, голодовка Станислава Клыха - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту, пишет УНИАН. Как сообщалось ранее, украинского политзаключенного приговорили к 20 годам