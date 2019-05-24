В Запорожской области в кювет "улетел" грузовик с 5 тоннами клубники (ФОТО) (36)

Паноптикон 2019.05.24 10:16

Бойцы ГСЧС вытаскивали из кювета съехавший туда грузовик, полный клубники. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 23 мая в 23:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Владимировка Приазовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что грузовой автомобиль "DAF" съехал в кювет и перевернулся.