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Фокус: Украина

В Запорожской области в кювет "улетел" грузовик с 5 тоннами клубники (ФОТО) (36)

Паноптикон 2019.05.24 10:16
Бойцы ГСЧС вытаскивали из кювета съехавший туда грузовик, полный клубники. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 23 мая в 23:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Владимировка Приазовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что грузовой автомобиль "DAF" съехал в кювет и перевернулся.
КЛУБНИКА, ГРУЗОВИК, КЮВЕТ, ВЛАДИМИРОВКА, ТОННА, ТРОС, Запорожье

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