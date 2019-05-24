В Запорожской области в кювет "улетел" грузовик с 5 тоннами клубники (ФОТО) (36)

- Под Запорожьем перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники : Bigmir)net Новости 13:39
- Сладкая авария: Под Запорожьем перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники : Сумські Дебати 13:24
- Кроме клубники никто не пострадал. Под Запорожьем случилось смешное ДТП : Вести.ua 13:15
- В Запорожской области перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники (ФОТО) : Местные вести 13:08
- В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой : УРА-Информ 12:53
- В Запорожской области перевернулся грузовик, в котором было 5 тонн клубники, - ФОТО : Times.zp.ua 12:47
- В Запорожской области перевернулся грузовик с тоннами клубники : Измаил вечерний 12:46
- На трассе под Запорожьем перевернулась фура с несколькими тоннами клубники : NewsOne 12:39
- Получилось варенье: од Запорожьем перевернулась фура с 5 тоннами клубники : Vgorode.ua 12:18
- В Запорожской области перевернулся грузовик с тоннами клубники : Вибори в Україні та світі 12:16
- В Запорожской области перевернулся грузовик с тоннами клубники : NikMedia.com.ua 12:09
- Пострадала только клубника: на трассе перевернулась фура с ягодами : Наш Город Мелитополь 12:06
- На трассе под Запорожьем перевернулся грузовик с 5 тоннами клубники (ФОТО) : ГолосUA 12:05
- В Запорожской области перевернулась фура с пятью тоннами клубники - ФОТО : Первый Запорожский 12:03
- Под Запорожьем грузовик засыпал дорогу пятью тоннами клубники, ФОТО : Комментарии.UA 12:02
- Под Запорожьем перевернулся грузовик с тоннами клубники : Times.zp.ua 11:47
- В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой (фото) : ZаБор 11:13
- В Запорожской области перевернулся грузовик с тоннами клубники : Новости N 11:10
- В Запорожской области перевернулась фура с клубникой : LB.ua 11:07
- На трассе Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой (ФОТО) : Верже 11:05
- Под Запорожьем перевернулся грузовик с тоннами клубники : Zanoza 11:04
- Сладкая авария. Под Запорожьем перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники. Фото : Страна.ua 11:02
- В Запорожской области перевернулся грузовик, в котором было 5 тонн клубники, - ФОТО : 061.ua Запорожье 11:01
- В Запорожской области перевернулся многотонный грузовик с клубникой (ФОТО) : ВместеZP.org 11:00
- В Запорожской области перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники. ФОТО : Время новостей 10:46
- В Запорожской области перевернулась фура с клубникой - фото : Индустриалка 10:46
- В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой. Фото : РепортерUA 10:41
- В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой : Українські національні новини 10:33
- В Запорожской области перевернулся грузовик с клубникой : ПрессОрг24 10:32
- В Приазовском районе перевернулся грузовик : 0619.com.ua Мелитополь 10:31
- В Запорожской области в кювет "улетел" грузовик с 5 тоннами клубники (ФОТО) : Паноптикон 10:16
- В Запорожской области перевернулся грузовик, в котором было 5 тонн клубники, - ФОТО : NewsMir.info 10:13
- В Запорожской области перевернулся грузовик, в котором было 5 тонн клубники, - ФОТО : NewsMir.info 10:08
- На запорожской трассе перевернулся грузовик с клубникой (ФОТО) : Голос Запорожья 10:05
- На трассе в Запорожской области перевернулась фура, перевозившая 5 тонн клубники : IPnews 09:45