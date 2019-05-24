Офицер по борьбе с наркомафией задержан в Кривом Роге при получении взятки в 10000 долларов США (фото) (49)

- На Днепропетровщине попался на взятке начальник одного из отделов управления противодействия наркопреступности : Новости Днепропетровска 18:25
- На Днепропетровщине полицейский попался на взятке в 20 000 долларов : Новости Днепропетровска 18:25
- На Днепропетровщине следователь требовал 20 тысяч долларов, чтобы не открывать дело : Новости Днепропетровска 18:25
- В Днепре задержали майора полиции на взятке в 20 тысяч долларов : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Офицер по борьбе с наркомафией задержан в Кривом Роге при получении взятки в 10000 долларов США (фото) : Весь Кривой Рог 17:56
- На Днепропетровщине полицейского схватили на взятке : ТСН.ua 17:44
- Офицер по борьбе с наркомафией задержан в Кривом Роге при получении взятки в 10000 долларов США (фото) : NewsMir.info 17:08
- На Днепропетровщине попался на взятке начальник одного из отделов управления противодействия наркопреступности : Мост Днепр 17:08
- На Днепропетровщине полицейский попался на взятке в 20 000 долларов : 5692.com.ua Каменский 17:05
- В Кривом Роге задержали полицейского, требовавшего 20 000 долларов взятки : Первый Криворожский 17:03
- Майор полиции на Днепропетровщине попался на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного дела : UAZMI 16:45
- В Днепре начальника отдела управления противодействия наркотикам задержали при получении взятки : Новый формат 16:13
- Копа поймали на взятке 20000 долларов : 7 днів Ужгородськi 16:06
- В Кривом Роге на взятке задержали майора полиции, - ФОТО : 0564.ua Кривой Рог 16:01
- 10 тысяч долларов за молчание: в Днепропетровской области борец с наркопреступностью покрывал наркопреступность : Krivbass.city 15:52
- В Днепре майор полиции попался на крупной взятке : Вести.ua 15:45
- В Кривом Роге на взятке задержали сотрудника полиции из Днепра (фото) : FaceNews 15:31
- Чиновник нацполиции Днепропетровщины попался на взятке размером 20 тыс. долларов : Днепр Вечерний 15:26
- В Днепре полицейский вымогал у подозреваемого 20 тысяч долларов : Dnepr.com 15:23
- В Днепре полицейский вымогал у подозреваемого 20 тысяч долларов : DnerpNews.info 15:23
- Майор полиции хотел "стрясти" с наркодилера $20 тысяч : CRiME 15:20
- В Кривом Роге майор полиции прикрывал наркодиллера за взятку : 368.media 15:04
- Днепровский борец с наркопреступностью попался на взятке в 20 тысяч долларов : Новости Днепра 14:26
- На Днепропетровщине следователь требовал 20 тысяч долларов, чтобы не открывать дело : 34 телеканал Днипро 14:04
- В Днепре задержали полицейского, который вымогал $20 тысяч взятки : DsNews 14:03
- Полицейского задержали за вымогательство 20 тыс. долл. взятки : ПрессОрг24 13:47
- Майора днепропетровской полиции задержали за вымогательство 20 тысяч долларов взятки : Событие Каменское 13:46
- В Днепропетровской области майор Нацполиции попался на взятке в $ 20 тысяч : Новое Время 13:39
- Майора днепровской полиции задержали на взятке 20 тысяч долларов : Днепровский городской портал 13:38
- Майор полиции предложил наркоторговцу свободу в обмен на 20 тысяч долларов : Резонанс.in.ua 13:36
- Полицейского задержали за вымогательство 20 тыс. долл. взятки : Українські національні новини 13:33
- В Днепропетровской области за вымогательство взятки в двадцать тысяч долларов на горячем задержали полицейского : Opentv.media 13:20
- Майор полиции погорел на колоссальной взятке (ФОТО) : Lenta.ua 13:07
- Майор полиции задержан за взятку в 20 тысяч долларов : УРА-Информ 12:53
- В Днепропетровской области задержали полицейского за вымогательство 20 тыс. долларов взятки : Инфолайн 12:42
- В Днепре майор полиции попался на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки : Гуру.ua 12:40
- Главного борца с наркотиками на Днепропетровщине задержали за взятку : ForUm 12:34
- В Днепре майор полиции попался на крупной взятке (фото) : Днепр Час 12:28
- В Днепре полицейский отдела по борьбе с наркотиками попался на крупной взятке - фото : Realist.online 12:27
- В Днепре полицейский вымогал у подозреваемого 20 тысяч долларов : Новости Днепропетровска 12:25
- Майор полиции задержан на взятке в $20 тысяч : Вибори в Україні та світі 12:16
- В Днепре полицейский попался на крупной взятке : Hubs 11:41
- В Днепре за вымогательство взятки в $20 тысяч от дилера задержали майора полиции : Преступности.нет 11:19
- Майор полиции задержан на взятке в $20 тысяч : Слово і Діло 11:12
- В Днепре полицейский вымогал у подозреваемого 20 тысяч долларов (ФОТО) : Мост Днепр 11:08
- В Днепре полицейский вымогал у подозреваемого 20 тысяч долларов : 368.media 11:04