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Фокус: Украина

Офицер по борьбе с наркомафией задержан в Кривом Роге при получении взятки в 10000 долларов США (фото) (49)

Весь Кривой Рог 2019.05.24 17:56
Опубликовано: 24 мая 2019 Местный триллер: полицейский офицер из Днепра задержан в Кривом Роге следователями Полтавского ДБР (Государственное Бюро Расследований) совместно с Военной Прокуратурой и Отделом внутренних расследований МВД 24 мая в Кривом Роге, при получении первой части взятки в 20 000 долларов США, задержан начальник межрайонного отдела Управления противодействия наркотикам ГУНП в Днепропетровской области.
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