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Фокус: Украина

Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала" (38)

УНИАН 2019.05.24 15:18
В ГПУ отмечают, что это исследование проведено по собственной инициативе Мангера, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования. Мангер, утверждают в ГПУ, прошел экспертизу не в спецучреждении / фото УНИАН Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел полиграф в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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