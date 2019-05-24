Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала" (38)

- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала" : УНИАН 15:18
- Мангер прошел детектор лжи, но не тот - ГПУ : Українська правда 15:11
- Мангер прошел полиграф, но ГПУ отказывается принимать результаты : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Мангер прошел детектор лжи, но не тот (обновлено) : LB.ua 15:07
- Убийство Гандзюк: Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе : Громадське телебачення 15:06
- Глава Херсонского обловета Владислав Мангер прошел полиграф, но ГПУ считает экспертизу недействительной : 0552.ua Херсон 15:00
- Владислав Мангер прошел проверку на полиграфе : Типичный Херсон 14:44
- Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе : Слово і Діло 14:12
- Подозреваемый в убийстве Гандзюк Мангер прошел проверку на детекторе лжи : Антикор.com.ua 14:11
- Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на полиграфе и рассказал о результатах : NewsOne 14:09
- Подозреваемый в убийстве Гандзюк Мангер прошел проверку на детекторе лжи : УСБН Запорiжжя 14:06
- Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу в деле Гандзюк : Інформатор.news 14:06
- Дело Гандзюк: Мангер прошел детектор лжи : ГолосUA 14:05
- В Генпрукуратуре отказались вносить в материалы дела проверку Мангера на полиграфе : Фокус 14:04
- Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на полиграфе, но ГПУ ее не примет : Комсомольская Правда в Украине 14:02
- Мангеру не засчитают полиграф - ГПУ : UA1.com.ua 13:44
- Убийство Гандзюк: Мангер прошел полиграф : Рубрика 13:34
- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк : НикВести 13:09
- Проверка на детектор лжи, которую прошел Мангер, не войдет в материалы дела (обновлено) : LB.ua 13:07
- Владислава Мангер прошел проверку на детекторе лжи : Kherson.in 12:49
- Дело Гандзюк: Мангер прошел полиграф : UA1.com.ua 12:44
- Мангер сообщил, что прошел проверку на детекторе лжи : LB.ua 12:37
- Подозреваемый в убийстве Гандзюк Мангер прошел проверку на детекторе лжи : Інформатор.news 12:36
- Дело Гандзюк: Мангер прошел полиграф : Главком 12:35
- Дело Гандзюк: Мангера допросили на детекторе лжи : DsNews 12:33
- Мангер прошел проверку на детекторе лжи. ДОКУМЕНТ : UAZMI 12:15
- Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк : Bigmir)net Новости 12:09
- Владислава Мангер прошел проверку на детекторе лжи : NewsMir.info 12:08
- Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе в херсонском частном центре : Гордон 12:05
- Главный подозреваемый по делу Гандзюк прошел проверку на полиграфе : Фокус 12:04
- Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк : Українські національні новини 11:48
- Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк : ПрессОрг24 11:47
- Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на детекторе лжи : Gazeta.ua 11:35
- Дело Гандзюк. Главный подозреваемый дал показания на полиграфе : ТСН.ua 11:14
- Владислав Мангер прошел проверку на полиграфе : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- "Мне кажется, там в принципе невозможно соврать" - глава Херсонского облсовета прошел детектор лжи : Херсон Daily 10:49
- Владислав Мангер прошел проверку на полиграфе : Херсон Онлайн 10:36