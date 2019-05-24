Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала" (38)

УНИАН 2019.05.24 15:18

В ГПУ отмечают, что это исследование проведено по собственной инициативе Мангера, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования. Мангер, утверждают в ГПУ, прошел экспертизу не в спецучреждении / фото УНИАН Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел полиграф в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.