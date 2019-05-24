Мангер "прошел" полиграф в Херсоне на предприятии, котором раньше занималось перевозками (50)

- ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда : ForUm 17:04
- Мангер не прошел назначенную судом психологическую экспертизу, - прокуратура : 112.ua 17:00
- Убийство Гандзюк: Мангера поймали на хитрости : Обозреватель 16:40
- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала" : Шиповник.ua 16:37
- Убийство Гандзюк: Мангер прошел не тот полиграф : Realist.online 16:27
- Мангер заявил о прохождении полиграфа - в ГПУ уверяют, что он его прошел не по решению суда : Преступности.нет 16:19
- "Мангер прошел полиграф в организации, ранее занимавшейся перевозками", - активисты : #Буквы 16:18
- Результаты полиграфа Мангера не приобщат к делу - ГПУ : Gazeta.ua 16:05
- Мангер прошел полиграф в Херсоне на предприятии, которое раньше занималось перевозками, - Карась : Херсон Daily 15:49
- Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер прошел полиграф, но ГПУ считает экспертизу недействительной : Новости Херсонщины 15:49
- Результаты прохождения Мангером полиграфа не приобщат к материалам дела, он не выполнил требований - Генпрокуратура : Громадське телебачення 15:36
- Мангер "прошел" полиграф в Херсоне на предприятии, котором раньше занималось перевозками : Рубрика 15:34
- Мангер прошел полиграф не по решению суда, - ГПУ : Експерт-центр 15:32
- Дело Гандзюк: Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе (ДОКУМЕНТ) : Ракурс 15:25
- Мангер прошел проверку на полиграфе : Газета День 15:25
- ГПУ: Проверка на полиграфе, которую прошел Мангер, не войдет в материалы дела : #Буквы 15:18
- В ГПУ считают,что Мангер прошел не тот полиграф, который нужно : Херсон Онлайн 15:06
- Мангер прошел полиграф по собственному желанию - ГПУ : Gazeta.ua 15:05
- Мангер не проходил полиграф по постановлению суда, - ГПУ : Depo 15:02
- Дело Гандзюк: результаты полиграфа, который прошел Мангер, не являются доказательствами - ГПУ : ТВі 14:50
- Мангеру детектор лжи не засчитают, - Генпрокуратура : Херсон Daily 14:49
- Убийство Гандзюк: в ГПУ заявили, что результаты проверки Мангера на полиграфе не являются доказательством : Еспресо TV 14:34
- Убийство Гандзюк: Мангер выложил в сеть материалы допроса на полиграфе - фото : Realist.online 14:27
- Мангер прошел полиграф не по решению суда - ГПУ : DailyUA 14:26
- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк. В прокуратуре говорят, что не тот : Капитал 14:19
- Дело Гандзюк: ГПУ не примет "полиграф" Мангера : Укринформ 14:18
- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк : Vector News 14:17
- Мангер на полиграфе рассказал, что не причастен к нападению на Гандзюк : Без Табу 14:16
- Мангер прошел полиграф не по решению суда, - ГПУ : РБК-Україна 14:11
- Мангер сообщил, что прошел полиграф по делу Гандзюк, в Генпрокуратуре заявили, что результаты экспертизы не могут быть приняты во внимание следствием : Интерфакс-Україна 14:06
- Мангер прошел полиграф не по решению суда - ГПУ : Українські національні новини 14:03
- Результат допроса Мангера на полиграфе не войдет в материалы дела Гандзюк : DsNews 14:03
- Мангер прошел полиграф не по решению суда - ГПУ : ПрессОрг24 14:02
- Прокуратура: Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу в деле Гандзюк. Результаты полиграфа не являются доказательствами : the Бабель 13:46
- Главный фигурант по делу об убийстве Гандзюк прошел детектор лжи : Journalist.today 13:46
- Дело Гандзюк: глава Херсонского облсовета прошел полиграф : ТВі 12:50
- Владислав Мангер прошёл тестирование на детекторе лжи : Kherson.life 12:48
- Мангер утверждает, что прошел полиграф в деле об убийстве Гандзюк : Зеркало недели. Украина 12:47
- Подозреваемый в деле Гандзюк Мангер прошел полиграф : Главное 12:35
- Подозреваемый в деле Гандзюк Мангер прошел полиграф : Диванная Сотня 12:33
- Мангер показал документ о проверке на полиграфе : Depo 12:32
- Дело Гандзюк: Мангер прошел проверку на полиграфе : #Буквы 12:18
- Мангер прошел проверку на полиграфе : ATR.ua 12:13
- Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк : Українська правда 12:11
- Убийство Гандзюк: Мангер прошел полиграф : Подробности.ua 12:10
- Мангер прошел проверку на полиграфе : NewsMir.info 12:08