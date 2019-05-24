Мангер "прошел" полиграф в Херсоне на предприятии, котором раньше занималось перевозками (50)

Рубрика 2019.05.24 15:34

Фото: liga.net Сегодня, 24 мая, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого сначала подозревали в заказе убийства активистки Екатерины Ганзюк, а затем изменили подозрение на заказ избиения, заявил, что прошел полиграф. В сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что на самом деле Мангер нашел повод не проходить полиграф. "На своей странице он опубликовал данные какого-то полиграфа, и его