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Мангер "прошел" полиграф в Херсоне на предприятии, котором раньше занималось перевозками (50)

Рубрика 2019.05.24 15:34
Фото: liga.net Сегодня, 24 мая, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого сначала подозревали в заказе убийства активистки Екатерины Ганзюк, а затем изменили подозрение на заказ избиения, заявил, что прошел полиграф. В сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что на самом деле Мангер нашел повод не проходить полиграф. "На своей странице он опубликовал данные какого-то полиграфа, и его
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