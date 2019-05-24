Уволенный Зеленским член Нацсовета по ТВ и радио грозит судом (41)

Українська правда 2019.05.24 13:41

Новоназначенный указом экс-президента Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Владимира Зеленского и собирается обжаловать решение в суде. Об этом он сказал во время брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина". Горковенко отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях - по