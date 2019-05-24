Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский отменил указ Порошенко о назначении политтехнолога Горковенко членом Нацрады (48)

Антикор.com.ua 2019.05.24 14:11
Сегодня, 24 мая, действующий президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Сообщается, что соответствующий указ N 323/2019 был опубликован на сайте президента. "Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 года N 187 "О назначении
ПОРОШЕНКО, УКАЗ, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАДИОВЕЩАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Зеленский, Горковенко, Порошенко, Артеменко, Герасимьюк, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019