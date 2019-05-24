Зеленский отменил указ Порошенко о назначении политтехнолога Горковенко членом Нацрады (48)

Антикор.com.ua 2019.05.24 14:11

Сегодня, 24 мая, действующий президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Сообщается, что соответствующий указ N 323/2019 был опубликован на сайте президента. "Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 года N 187 "О назначении