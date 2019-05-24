Зеленский отменил указ Порошенко о назначении политтехнолога Горковенко членом Нацрады (48)

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- Зеленский отменил перестановки Порошенко в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания : Фокус 13:04
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