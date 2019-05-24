Меркель и Зеленский в ходе разговора подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в нормандском формате - правительство ФРГ (43)

Гордон 2019.05.24 14:05

Основными темами обсуждения в ходе телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского стали двустороннее сотрудничество между странами и ситуация на востоке Украины, сообщили в немецком правительстве. Сегодня 13.37 | Меркель поговорила с Зеленским Фото: EPA Канцлер Германии Ангела Меркель 24 мая провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.