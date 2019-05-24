НБУ раскрыл, во что обойдется роспуск Рады налогоплательщикам (34)

Lenta.ua 2019.05.24 14:07

14:00 24 май. Украинские чиновники сочли вероятным наступление нового экономического кризиса. Первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальных потерях страны в связи с досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом он сообщил в Facebook. По его словам, в случае кризиса стоимость денег для Украины возрастет в несколько раз. "По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в