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Фокус: Украина

НБУ раскрыл, во что обойдется роспуск Рады налогоплательщикам (34)

Lenta.ua 2019.05.24 14:07
14:00 24 май. Украинские чиновники сочли вероятным наступление нового экономического кризиса. Первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальных потерях страны в связи с досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом он сообщил в Facebook. По его словам, в случае кризиса стоимость денег для Украины возрастет в несколько раз. "По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в
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