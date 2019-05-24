НБУ раскрыл, во что обойдется роспуск Рады налогоплательщикам (34)

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- НБУ: Роспуск Рады обойдется в $ 300-400 млн : IPress.ua 15:06
- Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн - НБУ : ABCnews.com.ua 15:03
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- Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн - НБУ : Версии.com 14:56
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- "Независимый" Совет НБУ уже пугает убытками от роспуска Рады : Укрудпром 14:45
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- Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн - НБУ : Vector News 14:16
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