Украинский омбудсмен сообщила, что боевики передали 60 осужденных украинских граждан (42)

Journalist.today 2019.05.24 17:47

Май 24, 17:11 Фото: Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики передали украинской стороне 60 осужденных граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях Луганской области, и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook. "Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской