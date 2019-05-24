Украинский омбудсмен сообщила, что боевики передали 60 осужденных украинских граждан (42)

- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Инфолайн 18:42
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Zachem 18:03
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Вечерние Вести 18:01
- Пленных украинцев вернули домой: десятки людей на свободе. Фото : Вести-UA 17:56
- Украинский омбудсмен сообщила, что боевики передали 60 осужденных украинских граждан : Journalist.today 17:47
- Украине передали 60 заключенных из ОРЛО : Електронні Вісті 17:45
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Donbass.UA 17:33
- Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО : ТВ7 Мариуполь 16:57
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных. ФОТО : SiteUA 16:45
- Боевики передали Киеву 60 заключенных 24 May 2019, 14:45 : Николаев в подробностях 16:25
- Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО : Новости Луганска 16:21
- С оккупированных территорий на подконтрольные передали 60 заключенных - омбудсмен : Громадське телебачення 16:06
- Из "ЛНР" в Украину вернули 60 украинских заключенных : KharkivToday 16:04
- "ЛНР" передала украинской стороне новую партию заключенных : Комментарии:Донбасс 16:02
- Украина забрала из "ЛНР" еще 60 заключенных, - ФОТО : 0642 Луганск 16:02
- Украина провела обмен пленными с ОРДЛО - ФОТО : УРА-Информ 15:53
- Боевики ЛНР передали Украине 60 человек. ФОТОрепортаж : Утренний город 15:52
- Боевики "ЛНР" вновь передали украинской стороне группу заключенных : Трибун Луганска 15:48
- "ЛНР" передала Украине еще 60 осужденных : Times.dn.ua 15:46
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Контракты.ua 15:37
- Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных : Gazeta.ua 15:35
- Фото: террористы "ЛНР" передали в украинские тюрьмы несколько десятков заключенных : UA.news 15:14
- Боевики "ЛНР" передали Украине 60 осужденных : ATR.ua 15:13
- Боевики передали Киеву заключенных : Слово і Діло 15:12
- 60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания : Четверта Влада 15:05
- Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 60 заключенных : the Бабель 14:46
- Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО : РБК-Україна 14:41
- "ЛНР" передала Украине еще 60 осужденных : Новости Донбасса 14:39
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Bigmir)net Новости 14:39
- Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 60 заключенных : Інформатор.news 14:36
- Киев забрал из ОРЛО 60 осужденных - Денисова : ICTV Факти 14:36
- Состоялся пятый этап передачи заключенных из оккупированной Луганщины - Денисова : Зеркало недели. Украина 14:17
- В Счастье боевики вернули Украине 60 осужденных, - Людмила Денисова (ФОТО) : UATV 14:15
- Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных : LB.ua 14:07
- 60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания : Интерфакс-Україна 14:06
- Террористы "ЛНР" передали властям Украины 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания : Главное 14:05
- Террористы "ЛНР" передали властям Украины 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания : Диванная Сотня 14:03
- Из заключения в ОРДЛО передали еще 60 украинцев : Українські національні новини 14:03
- Из заключения в ОРДЛО передали еще 60 украинцев : ПрессОрг24 14:02
- "ЛНР" передала украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания : 112.ua 14:00
- Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории : UAZMI 13:46