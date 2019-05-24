Гройсман официально подал в отставку (38)

Finance.UA 2019.05.24 16:34

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о своей отставке зарегистрировано в Верховной Раде. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк. Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сказала она. О намерении уйти в отставку Гройсман заявлял еще 20 мая, но само заявление передал в парламент только сегодня. Если отставку Гройсмана поддержат в парламенте, то исполнять его