Денисова: боевики передали Украине 60 заключенных (42)

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- Из ОРЛО в Украину забрали еще 60 заключенных : ForUm 18:04
- "ЛНР" передала украинской стороне 60 заключенных : ВестиUA 17:57
- Оккупационные власти "ЛНР" передали украинской стороне 60 "довоенных" заключенных : Times.dn.ua 17:46
- Боевики передали Украине очередную партию заключенных с территории ОРДЛО : Судебно-юридическая газета 17:43
- Луганские боевики передали 60 заключенных на территорию Украины : Телеканал новин "24" 17:30
- Властям Украины передали еще 60 заключенных из "ЛНР" (Фото) : Донецкие Новости 17:26
- Украина забрала 60 заключенных с ОРДЛО : Медиа-группа "Объектив" 17:12
- Оккупационные власти "ЛНР" передали украинской стороне 60 "довоенных" заключенных : ОстроВ 17:10
- Украине передали 60 заключенных из ОРЛО : НикВести 17:09
- Денисова: боевики передали Украине 60 заключенных : ТВі 16:50
- Из "ЛНР" в Украину передали 60 заключенных : В Час Пик 16:45
- Украина забрала с Орлоя еще 60 заключенных, - ФОТО : IPress.ua 16:36
- Боевики ОРЛО передали Украине еще 60 заключенных. ФОТО : QHA media 16:25
- Боевики отдали Украине 60 заключенных : KPUnews 15:52
- Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: опубликованы фото : Апостроф 15:30
- Боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных : Экономика.com.ua 15:30
- Украине передали из "ЛНР" еще 60 заключенных - Денисова : NewsMir.info 15:08
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных : Главред 15:05
- Украине передали 60 заключенных из ОРЛО (фоторепортаж) : УНИАН 15:03
- Украине передали из "ЛНР" еще 60 заключенных - Денисова : Страна.ua 15:02
- Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных : Комментарии.UA 15:02
- Украинской стороне передали 60 заключенных с неподконтрольных территорий : Мариупольские новости 14:57
- Власти ЛНР передали Украине из своих тюрем 60 уголовников : UA-Reporter.com 14:44
- В Украину из тюрем оккупированной Луганской области передали 60 заключенных: фото : Сегодня.ua 14:42
- Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных : Еспресо TV 14:34
- Фото Луганские боевики передали украинской стороне 60 заключенных : Фокус 14:34
- Украине передали еще 60 заключенных из ОРЛО : Укринформ 14:33
- Боевики "ЛНР" передали Украине полсотни заключенных: подробности и фото : Факты 14:33
- Боевики "ЛНР" отдали Украине 60 заключенных (ФОТО) : DsNews 14:33
- Боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных : Експерт-центр 14:32
- Представители ОРЛО передали Украине 60 заключенных : ДонПресс 14:27
- Боевики "ЛНР" передали Украине группу заключенных - фото : Realist.online 14:27
- Денисова: Боевики "ЛНР" передали Украине 60 осужденных : #Буквы 14:18
- Боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных : Vector News 14:16
- "ЛНР" передали Украине 60 заключенных : Українські Новини 14:15
- Боевики передали Киеву еще 60 заключенных : Українська правда 14:11
- Денисова забрала 60 заключенных с оккупированной территории Луганской области : NewsOne 14:09
- Боевики передали украинской стороне еще 60 заключенных : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- Денисова: Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области : Гордон 14:05
- Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных на оккупированном Донбассе : ТСН.ua 13:44