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Фокус: Украина

Денисова: боевики передали Украине 60 заключенных (42)

ТВі 2019.05.24 16:50
Поделиться facebook.com/Людмила Денісова Украина забрала 60 заключенных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории временно оккупированных районов Луганской области Состоялся уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook. "С декабря 2018 года по май 2019 года мы переместили 255 осужденных.
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