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Подозревавшийся в госизмене экс-глава Генштаба Замана отпущен из-под стражи (55)

Bigmir)net Новости 2019.05.24 16:39
Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева об аресте бывшего главы Генштаба по обвинению в госизмене. Замане сменили меру пресечения facebook.com/Zamana.V Апелляционный суд Киева в пятницу, 24 мая, постановил освободить из-под стражи бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману. Об этом сам Замана сообщил в Facebook. "Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд
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