"Баба с воза - кобыле легче", - Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии (96)

IPnews 2019.05.24 20:45

24.05.2019 О своем выходе из партии Мосийчук заявил сегодня утром. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из его партии. Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала Newsone. "Я хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук - ред.) народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять "Радикальную партию".