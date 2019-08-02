Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Украине начало августа будет прохладным

В Украине начало августа будет прохладным (1)

Nikolaev-City.net 2019.08.01 11:09
В ближайшее время мы не перегреемся В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26 градусов Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко. По словам синоптика, начало нового месяца ожидается с последующим снижением температуры воздуха. "В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26 градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской + 17 + 22 градуса, лишь на
ДОЖДЬ, ГРАДУС, ПОГОДА, СИНОПТИК, ОСАДОК, ВОЗДУХ, Диденко, Украина, Киев, Одесса, Харьков, Ужгород, Чернигов
2019.08.02 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019