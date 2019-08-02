В Украине начало августа будет прохладным (1)

Nikolaev-City.net 2019.08.01 11:09
В ближайшее время мы не перегреемся
В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26
градусов
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.
По словам синоптика, начало нового месяца ожидается с последующим снижением
температуры воздуха.
"В четверг, 1 августа, в течение дня в Украине предполагается + 22 + 26
градусов, на Черниговщине, Харьковской и Сумской + 17 + 22 градуса, лишь на
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