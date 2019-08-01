Пожары в Сибири будут тушить шаманы: после отказа властей России действовать произошло непредвиденное (1)

Dialog.ua 2019.08.01 21:32
1 августа 2019, 21:03 -
Масштабный пожар продолжается в России. Там до сих пор горят миллионы
гектаров сибирского леса.
Власти РФ тушить весь пожар не планируют, поскольку "восстановление
обойдется дешевле", поэтому за дело берутся шаманы, которые хотят собраться
и общими силами вызвать дождь над Сибирью.
Об этом заявил председатель правления межрегиональной организации шаманов
"Тэнгэри" Баир Цырендоржиев, передает ТАСС.
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