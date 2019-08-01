Пожары в Сибири будут тушить шаманы: после отказа властей России действовать произошло непредвиденное (1)

Dialog.ua 2019.08.01 21:32

1 августа 2019, 21:03 - Масштабный пожар продолжается в России. Там до сих пор горят миллионы гектаров сибирского леса. Власти РФ тушить весь пожар не планируют, поскольку "восстановление обойдется дешевле", поэтому за дело берутся шаманы, которые хотят собраться и общими силами вызвать дождь над Сибирью. Об этом заявил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев, передает ТАСС.