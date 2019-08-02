Кто останется без света 1 августа? (1)

Лента новостей Одессы 2019.08.01 10:56

Первый день августа проведут без света некоторые одесситы, проживающие на Заставе, Фонтане и в центре города. Как передает odessa1.com, С 9 до 17 часов обесточат следующие дома: Люстдорфская дорога, 13,13А,15А,15 Малиновского Маршала, 16 Пантелеймоновская улица, 15а,15/1,15,62,60,54,56 Лейтенанта Шмидта улица, 18,16,22,24,20,25,19 Пушкинская, 79,75,81,77,83 Итальянский бульвар, 8,6