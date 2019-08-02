"Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы (47)

Сегодня.ua 2019.08.02 10:42

Сегодня, 10:20 Луганчане перед этим дважды обыграли "Будучность", а ЦСКА в серии пенальти прошли "Осиек" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск "Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы Футбол Луганчане перед этим дважды обыграли "Будучность", а ЦСКА в серии пенальти прошли "Осиек" Определился соперник луганской "Зари" в третьем раунде квалификации Лиги