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"Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы

"Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы (47)

Сегодня.ua 2019.08.02 10:42
Сегодня, 10:20 Луганчане перед этим дважды обыграли "Будучность", а ЦСКА в серии пенальти прошли "Осиек" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск "Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы Футбол Луганчане перед этим дважды обыграли "Будучность", а ЦСКА в серии пенальти прошли "Осиек" Определился соперник луганской "Зари" в третьем раунде квалификации Лиги
ЗАРЯ, ЕВРОПА, РАУНД, ЛИГА, ЧЕРНОГОРСКАЯ, ОСИЕК, Скрипника, Громов, Запорожье, Украина, BG, Луганск, HR
2019.08.02 (47)

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