"Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы (47)

2019.08.02 (47)2019.08.01 (40) →
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- Победа "Зари" в ответном матче Лиги Европы в Запорожье и недовольство гендиректора команды : ZаБор 11:14
- "Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы : Медиа-группа "Объектив" 11:12
- Болельщики "Зари" забросали камнями фанов "Будучности" на стадионе : Народный Корреспондент 11:09
- В следующем раунде Лиги Европы "Заря" в Запорожье сыграет с болгарским ЦСКА : Actual Today 11:07
- Болельщики "Зари" забросали камнями фанов "Будучности" на стадионе : Xsport.ua 11:01
- В Лиге Европы "Заря" сыграет с ЦСКА, а "Мариуполь" - с АЗ : 112.ua 11:00
- "Заря" едет в Болгарию: определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы : Сегодня.ua 10:42
- Юрий БАКАЛОВ: "Заре с софийским ЦСКА будет непросто" : Спорт.ua 10:39
- "Заря" прошла в следующий раунд квалификации Лиги Европы 2019/2020 : Новости мира 10:15
- "Заря" сыграет "ЦСКА", а в "Мариуполь" приедут голландцы. Определились пары 3-го раунда квалификации ЛЕ : 7ya-media.com 10:06
- Юрий Бакалов: "Соперничать с болгарским ЦСКА "Заре" будет непросто" : Footboom.com 10:04
- Футболисты "Зари" в Запорожье обыграли черногорцев : Индустриалка 09:46
- Определился соперник Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы : Bigmir)net СПОРТ 09:39
- "Заря" сыграет "ЦСКА", а в "Мариуполь" приедут голландцы. Определились пары 3-го раунда квалификации ЛЕ : NewsOne 09:39
- Юрий БАКАЛОВ: "Болгарский ЦСКА на порядок выше классом, чем "Будучность" : Dynamomania.com 09:33
- Стал известен соперник Зари в третьем отборочном раунде Лиги Европы : Телеканал Футбол 09:32
- "Заря" вновь обыграла "Будучность" и вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы : Спілка Блогерів України 09:31
- Юрий Бакалов: "К матчам с софийским ЦСКА "Заря" должна еще прибавить" : Динамо Киев от Шурика 09:29
- Футбол. "Заря" прошла в очередной раунд Лиги Европы - видео : Vector News 09:17
- "Заря" узнала соперника в следующем раунде отбора Лиги Европы : РБК-Україна 09:11
- Определился соперник Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы : Bigmir)net Новости 09:08
- Таблица коэффициентов УЕФА: копилка Украины пополняется - проблемы остаются : Dynamomania.com 09:03
- Луганская "Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы : Donbass.UA 09:02
- Юрий Бакалов: "Болгарский ЦСКА на порядок выше классом, чем Будучност" : Zbirna.com 09:02
- Определились соперники украинских клубов в 3 раунде квалификации Лиги Европы : Gazeta.ua 08:05
- Таблица коэффициентов УЕФА: копилка Украины пополняется - проблемы остаются : Zbirna.com 08:02
- ЦСКА одолел "Осиек" в напряженной серии пенальти и станет соперником "Зари" в Лиге Европы : Xsport.ua 08:01
- Заря сыграет против ЦСКА София в третьем раунде Лиги Европы : Шахта.org 07:44
- Заря узнала соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы : Телеграф.com.ua 07:43
- Лига Европы. "Заря" узнала соперника в 3-м квалификационном раунде : МИГ Запорожья 07:01
- Определился соперник "Зари" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы : Динамо Киев от Шурика 06:29
- Лига Европы. "Зарю" ждут в Софии : Футбольный Клуб 03:36
- Квалификация ЛЕ: вторая победа вывела "Зарю" в следующий раунд : DailyUA 03:24
- Заря узнала соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы : iSport.ua 01:45
- Заря сыграет в Лиге Европы с софийским ЦСКА : Террикон 01:44
- Заря сыграет против ЦСКА София в третьем раунде Лиги Европы : Football.ua 01:36
- Стало известно, с кем "Заря" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы : Footboom.com 01:04
- Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы : Футбол 24 01:04
- Следующим соперником "Зари" в Лиге Европы станет софийский ЦСКА : Dynamomania.com 01:03
- Заря последней из участников турнира узнала имя своего соперника в третьем раунде отбора Лиги Европы : Zbirna.com 01:02
- Определился очередной соперник "Зари" в футбольной Лиге Европы : Укринформ 01:02
- "Заря" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, "Мариуполь" сыграет с "АЗ" Алкмаар : Комментарии.UA 00:19