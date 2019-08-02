США и Россия официально разорвали договор о ракетах (35)

Политолог.net 2019.08.02 11:20

2.08.2019 10:47 Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско- американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны". После истечения срока Договора глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза, чтобы попытаться внедрить новые формы контроля над вооружениями.