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США и Россия официально разорвали договор о ракетах

США и Россия официально разорвали договор о ракетах (35)

Политолог.net 2019.08.02 11:20
2.08.2019 10:47 Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско- американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны". После истечения срока Договора глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза, чтобы попытаться внедрить новые формы контроля над вооружениями.
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2019.08.02 (35)

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